Frans Korpershoek en Mirjam Kerkhof (Sela) over muziek die hen raakt: ‘‘Ik zal er zijn’ is een verwerklied geworden’

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is. Vandaag Mirjam Kerkhof en Frans Korpershoek, van de band Sela.

Welke muziek heeft je beïnvloed?

Mirjam: ‘Muziek uit m’n tienertijd. Ik luisterde op m’n twaalfde voor het eerst naar een Hillsong United-nummer.

Daar heb ik m’n hele tienertijd naar geluisterd. Die muziek heeft mij geholpen God beter te leren kennen.’

Frans: ‘Ron Kenoly. Dat is black gospel. Mijn ouders draaiden het in de auto. Ik ging dat later nog eens opzoeken, en ik kon iedere zin meezingen. Daar ben ik waarschijnlijk erg door beïnvloed.’

Welke muziek geeft je troost?

Mirjam: ‘’I shall not want’ van Audrey Assad.’

Frans: ‘Dat meen je niet.’

Mirjam: ‘Had jij die ook?’

Frans: ‘Ja.’

Mirjam: ‘Supermooi lied over dat God genoeg is voor je, bij alles wat je wilt in je leven, bij alles wat je ontmoedigt, en als je je niet gezien voelt.’

Frans: ‘Tijd..

