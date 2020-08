In beschaafdere landen dan het onze is het vandaag, 15 augustus, een nationale feestdag. Dat hangt natuurlijk samen met het katholieke hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – een oase in de feestloze woestenij tussen Pinksteren en Kerstmis. Ik kan u de moeite besparen van het mij en mijn mede-roomsen op de vingers tikken: inderdaad, dit feest is niet bijbels. Maar het heeft desalniettemin degelijke papieren uit de vroegchristelijke overlevering.