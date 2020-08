Visie op voedsel in 2050: gaat u anders eten?

Ik probeer nu al verschil te maken door mijn keuzes. Rentmeesterschap is mijn uitgangspunt. Ik realiseer me dat er tijd nodig is voor het voedselsysteem is omgeschakeld.

Kees van Baardewijk, schrijver

Anders eten, ja, het is onontkoombaar. Maar om dat te laten slagen, zullen we echt anders moeten gaan leven. Geen voedselvernietiging meer en ander gebruik van water. Waar komt de absurde gedachte vandaan dat we dagelijks moeten douchen.

Klaas Jan Hoff, akkerbouwer

Ik denk niet dat mijn voedingspatroon zal veranderen. We maken mooie plannetjes over milieu, biodiversiteit, bloemenstrookjes, plas- en drasgebieden. Maar buitenlandse mensen die nu ook nog door de Nederlandse landbouw gevoed kunnen worden, daar praten we maar niet meer over, toch?

