Kijk bij de corona-aanpak nu eens verder dan een kleine groep wetenschappers

Van het begin af aan hebben in westerse landen regeringen de coronamaatregelen verkocht als maatregelen die door de wetenschap gesteund zouden worden. Die claim heeft geen enkele basis. Nu we naar een nieuwe fase in leven met het virus schuiven, is het tijd daar eens aandacht voor te vragen.



Wim van der Schee 14 augustus 2020, 20:00 aangepast 20:28







Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, gefotografeerd tijdens een briefing van de Tweede Kamer, is in belangrijke mate het gezicht geworden van de wetenschappers die het kabinet adviseren over de corona-aanpak. (beeld epa / Bart Maat)