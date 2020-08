De Bijbel toont Maria niet als koningin die ons bij Christus brengt

Ik ben het van harte met hem eens dat het belangrijk is om alle krachten in de wereld die vrede voorstaan, te bundelen teneinde de kans op oorlog te minimaliseren. Maar ik kan niet met hem meegaan als hij schrijft dat Maria Koningin van de vrede is, dat wij ons aan haar gebed mogen toevertrouwen en dat zij ons bij Christus brengt.

De Korte zegt zich te baseren op de katholieke traditie en spiritualiteit. Maar ik kan deze rol van Maria zo niet in mijn Bijbel vinden. Daar lees ik wél dat Jezus de Vredevorst is (Jesaja 9, vers 6) en dat wij ons tot Hem (en de Vader) mogen wenden in gebed (Hebreeën 4, vers 15; 1 Johannes 2, vers 1) en dat het de Heilige Geest is die ons op Jezus richt en ons bij Hem brengt (Johannes 14, vers 26)...

