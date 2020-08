Mondkapje verplichten op school?

De eerste scholen gaan maandag weer open. In de onderwijswereld leeft zorg vanwege corona. Een mondkapje op school is in Duitsland niet meer ongewoon. Moet het verplicht worden voor leerlingen en leraren?

‘De kinderen missen mijn gezichtsuitdrukking’

Annemarie van Wensveen, leerkracht christelijk-reformatorische Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven

‘Tijdens onze vakantie in Oostenrijk hebben we al een beetje kennisgemaakt met het mondkapje. In de bus, de kabelbaan en de supermarkt. Dit is echt prima te doen en niet erg. Iedereen houdt zich in dit land keurig aan de regels. Maar een mondkapje voor de klas? Dat vind ik een ander verhaal. Het is niet ‘even’, zoals in de supermarkt of de kabelbaan. Zou het betekenen dat ik, als leerkracht, de hele dag een mondkapje op zou moeten? Ter bescherming van de kinderen van mijn klas? Of dat ik beschermd word tegen de kinderen? De kinderen missen mijn gezichtsuitdrukking, k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .