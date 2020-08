'Ik werd vrolijker en zei de popmuziek vaarwel'

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is.

Vandaag: Arendo Joustra, hoofdredacteur Elsevier Weekblad.

Welke muziek heeft je sterk beïnvloed?

De muziek die thuis werd gedraaid: de Weense klassieken, Bach-uitvoeringen van Nikolaus Harnoncourt, jazz, Django Reinhardt, sea shanties, de Stem des Volks (mijn vader was van de PvdA) en het Zuid-Amerikaanse repertoire dat mijn vader had leren kennen toen hij op de wilde vaart zat en regelmatig in Rio en Buenos Aires kwam.

Welke muziek geeft je troost?

Vrijwel alles van Bach, Johann

Sebastian en de Kindertotenlieder van Mahler. Maar verrassend veel liedjes van Paul de Leeuw ook, die hebben me door een periode van liefdesverdriet geholpen.

Wat draai je echt niet meer?

Black Sabbath en Santana. Beide uit een sombere puberperiode. En Bots, toen..

