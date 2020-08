Duurzaam leven vraagt actie

‘Biologisch’ is nog steeds niet logisch voor de Nederlandse consument. De marktaandelen van biologische producten stijgen beperkt volgens marktonderzoek van IRI. Het marktaandeel van biologisch voedsel in reguliere supermarkten als Jumbo en Albert Heijn was in 2019 3,21 procent, terwijl dit in 2018 3,19 procent was.

In de huidige discussie over een transformatie van de landbouwsector speelt de overgang naar biologische landbouw een belangrijke rol. Zo ver zijn we echter nog lang niet. Maar hoe komt het nu dat biologisch nog steeds niet logisch is? Wij identificeren drie belangrijke, structurele oorzaken en stellen vast dat interventie in de markt en overtuigd duurzaam ondernemerschap nodig zijn om echt een doorbraak van biolog..

