Over het verschil tussen de kerk en een coronaparty

‘Ze wordt gewoon niet gezíén’, zegt een bezorgde moeder tegen me. ‘Ze’ is haar dochter van achttien. Door wie moet ze gezien worden? Door ‘de kerk’. Over een paar weken begint er een nieuw kerkelijk seizoen.





Er is weer van alles mogelijk. De catechisaties kunnen weer opgestart worden, kerkgang kan weer, al dan niet wijksgewijs. En ondertussen ligt om de hoek van de kerkdeur een gevaar te loeren: het verlangen dat alles eindelijk weer wordt zoals het was. Maar als corona de kerk niet verandert, heeft de kerk een probleem. Want corona veranderde de jongeren in de kerk wél.

Die dochter van achttien zit op belijdeniscatechisatie, en blijkt bij enig doorpraten toch nog wel enig (app)contact met haar catecheet en de groep gehad te hebben. Mijn eigen dochter is tweeëntwintig, heeft belijdenis gedaan en valt in het klassieke post-belijdenis-gat. Ze heeft geen enkele collega die christen is, is (nog) niet geland in de kerkelijke gemeenscha..

