Meer dan stilte

Jos Douma zet zich al jaren in voor een vorm van spiritualiteit, die in zijn kerkelijke (vrijgemaakte) achterban vermoedelijk niet breed beoefend wordt: het mediterend bijbellezen ofwel de lectio divina. In meerdere boeken propageert hij deze wijze van omgaan met het Woord. Zo ook in het gesprek met Hilbert Meijer in de serie Gelovig luisteren (Nederlands Dagblad 7 augustus). Als een correctie op een te rationeel bijbellezen doet deze aandacht voor een andere kerkelijke traditie met heel oude papieren weldadig aan.