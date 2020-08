Het lijkt mij duidelijk dat de hemel niet onze eindbestemming is. Er is ons uiteindelijk iets anders beloofd. (Nederlands Dagblad 11 augustus) Wat ik hier en nu kan begrijpen van het woord hemel is dat het een plaats is waar zij die Christus verwachten, mogen verblijven tot Hij de aarde (met hun hulp) gaat vernieuwen. Waarom elkaar met allerlei tegenstrijdige bijbelteksten (die ook maar vertalingen zijn) om de oren slaan over een al dan niet ‘thuiskomen’ in de hemel? Ik las van een Joodse leraar dat het ‘de rijkdom van de Bijbel is dat er zoveel tegenstrijdigheden in staan’. Zo wordt voorkomen dat we denken dat we de dingen van God ons kunnen toe-eigenen.