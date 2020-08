1 TikTok is een sociale media app die privédata van haar gebruikers verzamelt. De afgelopen jaren is maatschappelijk debat gevoerd over de vragen hoe technologiebedrijven, zoals Facebook en Google, privédata mogen verwerken en zouden moeten beschermen. Die vragen gelden ook voor een nieuwe app als TikTok.

2 Een tweede vraag is welke verantwoordelijkheden technologiebedrijven hebben om op internet de vrije informatievoorziening te waarborgen, met respect voor andere waarden. TikTok komt uit China. Daar heersen andere ideeën over vrije informatievoorziening dan hier. Dat is op zijn minst reden voor alert-heid.

