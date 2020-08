Dromen in de zomer, terwijl dagelijks het woord crisis meermalen valt

De warme zomeravond doet denken aan vroeger, toen we in het zuiden van Frankrijk op een dorpsplein bij de ondergaande zon de cicaden hoorden zingen en keken naar oude mannetjes die jeux des boules speelden. Met het perspectief van nu zou je het zomaar zorgeloze dagen mogen noemen, zonder codes en reisadviezen. En toch lijkt de sfeer op het pleintje waar we nu zitten bijna net zo zorgeloos als toen. De weldadige zomeravondwarmte, de spelende kinderen bij de fontein, de proostende millennials en de met zorg gedekte tafeltjes op het plein - het voelt zo dichtbij, vertrouwd goed en zo terecht even zorgeloos. Zouden we dit ook onder het nieuwe normaal mogen rekenen?

behoefte om te duiden

Het is ook een avond dat je de behoefte hebt om te duiden, alles in perspectief te zien, verbanden te leggen en voorzichtige conclusies te trekken. Uiteindelijk moet er toch een samenhang zijn, is er toch een structuur in de chaos, zijn het niet te missen fenomenen die ons duidelijk willen maken wat ons daadwerkelijk nog allemaal staat te wachten. Science-fictionfilms met de ondergang van de mensheid als thema beginnen vaak met een proloog waarbij er voortekenen zijn die het merendeel van de mensen niet ziet of negeert. Slechts een enkele onheilsprofeet probeert te waarschuwen, maar wordt niet serieus genomen en voor gek versleten. Het is zo’n avo..

