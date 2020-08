Israël en vrede

In het Nederlands Dagblad van 31 juli zegt Jan van Benthem: Israël wil een land van recht en vrede zijn. Hij verwijst echter niet naar de feiten die laten zien waarom er in Israël geen vrede is. De Arabische landen verzetten zich tegen het Peel Rapport (1937) en VN-resolutie 181 (1947). Hadden zij ja gezegd tegen die resolutie dan waren er nu twee staten geweest. In de vier oorlogen tegen Israël wilden zij niet het land bezetten, maar de Joden de Middellandse Zee indrijven.