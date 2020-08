De in 'Naar Zeeland fietsen' genoemde Kees Potters (Nederlands Dagblad 11 augustus) is niet opgegroeid in Waardenburg, maar in Waardhuizen. Waardenburg ligt ook niet In het Land van Altena, maar maakt deel uit van de Betuwe.

Het beeld van Pater Damiaan staat niet in het Witte Huis (Nederlands Dagblad 11 augustus), maar in het Capitool. <

