Laatste keer

Het zit erop, lezers van mijn column op deze opiniepagina. Dit is, in elk geval voor nu, mijn laatste column hier. Na de zomervakantie begin ik als wekelijks columnist in de nieuwe zaterdagbijlage van deze krant.

Jullie zijn me dierbaar geworden, tijdens het schrijven van de veertig columns die ik hier inmiddels heb mogen publiceren. Min die ene keer dat ik om zes uur ’s middags vriendelijk, maar een beetje nerveus, werd gebeld door mijn chef. Of mijn column voor de krant van morgen al bijna af was? Haha, aaahahaha, column? Welke column? Is dat vandaag? Is het vandaag dinsdag? Goeiemiddag, eh, avond, nou eigenlijk heb ik geen letter op papier.

Ik kon wel janken. Maar dat hoefde niet, en dat had ik kunnen weten van schrijver Neil Gaiman, iemand van wie ik nooit een boek gelezen heb, maar van wie ik als student wel een keer een graduation speech keek. ‘Als schrijver moet je drie dingen kunnen', zei hij. ‘Je moet goed k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .