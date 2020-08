De hemel is niet ons thuis. Heeft God een hand in het sterven van iemand die tegen een boom rijdt?

In veel overlijdensadvertenties staat dat God ‘een geliefde heeft thuisgehaald’. Maar is de hemel ons thuis? Is de aarde dat niet?

Ik neem aan dat men in een overlijdensadvertentie bedoelt te zeggen dat God de overledene naar de hemel heeft gehaald. Ik heb dat nooit goed begrepen. En op veel bijbelkringen en kringavonden kwam het thema ‘God en ons sterven en onze verantwoordelijkheid’ nogal eens aan de orde.

We hebben deze aarde van God gekregen om er te wonen, te leven en die te onderhouden. Ons leven hier is een gave van God. We mogen daar een zoutend zout zijn en een lichtend licht. Onze tijden zijn in Gods hand; alle tijd komt van God. De aarde is dus ons thuis. Want waar je woont, is je thuis. En God woont hier ook! Net zoals Hij straks op de nieuwe aarde tussen de mensen zal wonen. En ook de Heilige Geest staat ons bij hier op aarde.

En heeft God de hand in iede..

