Tussen kunst en kamperen: Wat kunnen artistieke perspectieven de gewone kampeerder bieden?

‘Vraag kunstenaars na te denken over kamperen en voor je het weet slaap je in een boomhut, een kast of een boterhamzakje’, schreef Volkskrant-journalist Kaya Bouma een paar jaar geleden. Kamperen in een kunstwerk was toen een vernieuwende manier om te exposeren en zorgde ervoor dat creatievelingen een beetje konden bijverdienen. Op pop-up-locaties als Vliegenbos en Culture Campsite De Kroon was de kampeerder even te gast in een artistieke wereld. Hij sliep als het ware ín een tentoonstelling.