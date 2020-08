De overheid kan corona beter bestrijden. Geef maatregelen het voordeel van de twijfel

Thuisbesmetting is gemakkelijker aan te tonen dan besmetting ergens anders, bijvoorbeeld op straat of in de supermarkt. (beeld anp / Sem van der Wal)

Om positief te beginnen: het is goed dat onze overheid haar coronabeleid baseert op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke feiten om het beleid te onderbouwen worden overzichtelijk gepresenteerd in een ‘dashboard’. Dit Dashboard Coronavirus geeft informatie over hoe het virus zich in Nederland verspreidt. Voorbeelden van indicatoren zijn het aantal ziekenhuisopnames, het aantal besmette mensen en het aantal virusdeeltjes in een milliliter rioolwater. Deze cijfers laten de nieuwste ontwikkelingen zien, maar het is wel terugkijken. Wat dat betreft is het meer een achteruitkijkspiegel dan een dashboard. En een goede bestuurder gebruikt inderdaad zijn dashboard en ook zijn achteruitkijkspiegel, maar kijkt toch vooral vooruit...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .