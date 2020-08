Wit en zwart klinken absoluut. En tegenovergesteld, terwijl onze huidskleuren in elkaar overvloeien

‘Maakt het voor jou uit of je blank of wit wordt genoemd?’, vroeg ze. Tijdens de ochtendvergadering, waarin we als redactie de krant evalueerden, viel op dat auteurs in het Nederlands Dagblad de termen ‘wit’ en ‘blank’ door elkaar gebruiken. Wat moeten we daarvan vinden? Taal is prachtig, maar ook krachtig en kan dus pijn doen. ‘Blank’ daarom voortaan maar vervangen door ‘wit’? Als íemand zich aangesproken voelt door die laatste term, ben ik – roodharige – het. Hittegolf of niet, ik trek het liefst een panty aan om m’n melkflessen wat te camoufleren. Tot afkeuring van mijn moeder. ‘Zo kleuren ze nooit’, berispt die, me ondertussen een fles zelfbruiner toeschuivend.

Maar zelfs ik ben niet écht RAL 9010-wit. Zoals mensen met een donkere hui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .