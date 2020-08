Mooie column van Ad de Bruijne over 'de' kwade (Nederlands Dagblad 8 augustus). Ik ben het helemaal eens met hem: kwaad komt altijd via concrete personen en concrete daden.

Maar juist daarom bid ik al een kwarteeuw consequent 'verlos ons van 'het' kwaad'. Want 'de kwade' associëren we met de duivel en dan leggen we het kwade veilig buiten ons, namelijk in een externe macht.

'Het kwaad' is ongrijpbaar en toch overal. In mensen en in daden duikt het onverwacht steeds weer op.

Lastig hoe een gedeelde taal toch kan verdelen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .