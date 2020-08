Ook de 'goede kant van de geschiedenis' heeft oorlogsmisdaden gepleegd

Het frappeert mij dat 75 jaar na de bevrijding van de naziterreur nog steeds wordt ontkend of gebagatelliseerd dat de Brits-Amerikaanse bombardementen op Duitse steden oorlogsmisdaden waren. Natuurlijk was er een achtergrond. Nadat tijdens de Blitz bij Duitse bombardementen op Britse steden meer dan 40.000 Britse burgers om het leven waren gekomen, volgde de vergelding; niet alleen uit wraak, maar als middel om de Duitse oorlogsindustrie en economie te treffen.

Een ander belangrijk doel van die Britse bombardementen was de hoop dat de Duitse bevolking tegen het naziregime in opstand zou komen. Nogal ongerijmd, lijkt mij, omdat de dood uit de lucht door de geallieerden werd veroorzaakt. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de Duitse bevolking steeds vijandiger werd tegen de geallieerden.

Niet alleen zijn bombardementen op burgerdoelen moreel verwerpelijk, ook in die tijd wees artikel 25 van het Landoorlogsreglement [Haags Verdrag, 1907] er al op, dat het viseren van burgers en burgerdoelen verboden was, in tegenstelling tot militaire doelen. Toch werd er gebombardeerd, met brandbommen, die – letterlijk – hele vuurstormen veroorzaakten op Duitse steden en zelfs dorpen, waarbij mensen st..

