Het 'onmogelijke' van vergeven

In het stuk ‘Niet: snel vergeven’ (Nederlands Dagblad 5 augustus) mis ik een belangrijke notie: het gebod om vergeving is niet maar algemeen, maar wordt gevraagd aan gelovigen. Dat wil zeggen aan mensen die geloven dat hun schuld ten opzichte van God vele, vele malen groter is dan dat wat hun door anderen is aangedaan. ‘Als u de schuld van anderen niet vergeeft, dan zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’