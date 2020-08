De atoombom en Maria

Deze maand staan wij stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Nazi-Duitsland capituleerde al in mei 1945. Japan hield de strijd vol tot 15 augustus. Het land gaf zich aan de geallieerden over na de verschrikkelijke atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Vele duizenden burgers stierven en talloze Japanners lijden onder de gevolgen van deze nucleaire aanval tot vandaag toe. Wat betekent dit voor het denken over oorlog en vrede vanuit christelijk perspectief?

rechtvaardige oorlog

In de eerste eeuwen vormden christenen een kleine minderheid in het Romeinse Rijk en waren ze overwegend pacifisten. Zij kenden het woord van de Heer: wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan.

Na de bekering van keizer Constantijn ontstaat een nieuwe situatie. Er komen christelijke overheden en tot schrik van menig gelovige gaan christelijke vorsten oorlog voeren. Voor theologen is er zo werk aan de winkel. Zij moeten nadenken over het vraagstuk van oorlog en vrede, en met name over de vraag wanneer een oorlog rechtvaardig genoemd kan worden. Grote theologen als Ambrosius en Augustinus hebben hun hoofd gebroken over deze vraag. Zij ontwikkelden de leer van de rechtvaardige oorlog. Niet om oorlog te legitimer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .