Laat Pater Damiaan in het Witte Huis, we moeten de geschiedenis gebruiken om te leren

Paus Johannes Paulus II leunt tegen het kruis voor een groot beeld van Pater Damiaan ter gelegenheid van diens zaligverklaring in 1995 in Brussel. (beeld afp / Michel Gangne )

De Amerikaanse Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez heeft zich begin deze maand op Twitter afgevraagd of het passend is dat er een beeld van Pater Damiaan De Veuster in het Witte Huis staat. De dag nadat ze haar tweet de wereld instuurde, specificeerde ze dat ze niet wilde zeggen dat Pater Damiaan een slecht mens was, maar dat het haar ging om het feit dat alle beelden in het Witte Huis beelden van blanke mannen zijn. Als reactie op de tweet van Ocasio-Cortez kreeg Pater Damiaan support vanuit de hele wereld.

Ongeveer tien jaar geleden had ik de gelegenheid om een pelgrimage naar België te maken in het voetspoor van Pater Damiaan. Ik bezocht de plaats waar hij in 1840 werd geboren als Jozef De Veuster, en de regio waar hij leef..

