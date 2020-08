Leven in China: vertrouwen

Een vrouw tilt haar kleindochter op om haar gezicht te laten scannen. In dit openbare toilet in Peking is gezichtsherkenning ingevoerd voor de verstrekking van toiletpapier, om de hoeveelheid per persoon tot 60 centimeter te kunnen beperken. Wil je méér, dan moet je 9 minuten wachten en kun je opnieuw 60 cm krijgen. (beeld epa / How Hwee Young)

Niet lang geleden sprak ik met een Duitse ingenieur in mijn thuisstad Changchun, in het noordoosten van China. Hij werkte in de grote Volkswagenfabriek in de stad met een team Chinezen. Hij uitte een klacht die ik eerder had gehoord: ‘Je kunt Chinezen niet vertrouwen. Ze helpen alleen maar hun vrienden.’

In de hoogtijdagen van de globalisering werden culturele verschillen regelmatig weggewuifd. Voor mij als buitenstaander maakten ze juist het leven interessant. Zo had ik op een feestje van een van mijn Chinese vrienden een lokale ondernemer leren kennen, die handelde in materiaal dat de Duitsers nodig hadden voor hun hightech auto’s. Zijn oordeel? ‘Je kunt met Duitsers niet werken. Ze helpen niet eens een vriend!&r..

