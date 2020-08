Erdogan plaatst zich in historie

In Turkije, en zeker voor president Erdogan, zijn enkele jaartallen belangrijk; bijna heilig. Het gaat om de jaren 1915, 1923 en 1920. Deze jaartallen dienen het huidige regime glorie te geven, legitimatie en een band met het verleden.

Zonder deze jaartallen kunnen we Erdogan en zijn politiek niet begrijpen. De islamisering van de Hagia Sophia enkele weken geleden past in deze lijn.

Allereerst 1915, toen het Ottomaanse rijk de geallieerden versloeg in de slag bij Gallipoli. Er vielen in die gevechten meer dan 130.000 doden, onder wie vooral veel Australiërs. Anzac Day op 25 april is in Australië nog steeds een dag van herdenking.

Turkse republiek

Het jaar 1923 is de dag dat de Turkse republiek startte, nadat eerder dat jaar de Vred..

