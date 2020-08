Huilen met wie huilen in Beiroet

Toen we er bijna waren, hoorden we ineens de harde, droge knallen van geweerschoten. Alsof we even terug waren in de tijd en de oorlog nog steeds voortwoedde. Na een kort moment van verwarring zagen we de ingang van de kleiduif schietsportvereniging ‘JST Waalsdorp’. Dat verklaarde de schoten. Hoe verzin je het. Een schietvereniging op de Waalsdorpervlakte.

rampenfilm

Eenzelfde surrealistisch gevoel had ik vorige week, toen de haven in Beiroet ontplofte. Het raakte mij natuurlijk diep, omdat we er als gezin meerdere jaren hebben gewoond en je meteen denkt aan al de mensen die je kent. De beelden leken uit zo’n rampenfilm te komen, die zó overdreven is, dat je weet dat het nooit kan gebeuren. En ineens is het realite..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .