Duurzaam noodzaak

Madeleine van Toorenburg , Kamerlid van de ‘Boerenpartij’ CDA, beseft niet wat er echt aan de hand is (column Nederlands Dagblad 3 augustus). Al tientallen jaren gaat er echt iets niet goed wat betreft de intensieve veeteelt. De gevolgen van het onder druk zetten van het milieu, voor zowel flora als fauna, en in het bijzonder voor de insecten, zijn zeer ernstig, grotendeels veroorzaakt door de uitstoot van mest (ammoniak) en stikstof en het gebruik van Roundup.

Net als gevolgen van de opwarming van de aarde door het gebruik van fossiele brandstoffen bij weldenkende mensen nog steeds niet worden onderkend, zo geldt dat ook voor de intensieve veeteelt. Als je je een slag in de rondte werkt, zoals Van Toorenburg in haar column schrijft, wil dat nog niet zeggen dat je dan ook goed bezig bent. Shell werkt zich ook een slag in de rondte, en we weten zo langzamerhand dat dit zo niet langer kan. Iemand die ons vertegenwoordigt in de Tweede Kamer zou toch op z’n minst een genuanceerder geluid moeten laten horen.

In deze tijd van uitdagingen zijn de boeren zeker geen voorbeeld voor mij. Waarom kunnen veel boeren wel aan de milieueisen voldoen zonder dat ze daar speciaal voor beloond hoeven te worden..

