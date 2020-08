De coronacrisis liet zien dat studentenverenigingen cruciaal zijn voor de mentale gezondheid van studenten

In de beeldvorming draagt een studentenvereniging niet bij aan het huidige ideaal van de student - hardwerkend, op carrière gericht en het liefst zo snel mogelijk klaar voor de arbeidsmarkt? Maar gemeenschap op vele vlakken - intellectueel, sociaal en christelijk - kan de universiteit niet bieden, schrijven studenten Jarno de Graaf en Jan Douwe Westhoeve. Beiden zijn lid bij lid studentenvereniging C.S.F.R. Panoplia in Leiden.

De Nederlandse universiteiten en het studentenleven staan onder druk. Studenten en hoogleraren klagen over te hoge werk- en prestatiedruk. Studenten moeten zo snel mogelijk klaar zijn met hun studie, om te gaan werken in het bedrijfsleven. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en intellectuele ontwikkeling van de student. In 2019 bracht Eelco Runia, voormalig universitair docent aan de Universiteit Groningen, deze kritiek onder woorden in zijn boek Genadezesjes (2019). Hierin betoogt hij dat de universiteiten een ‘bestuurswezen’ zijn geworden, dat vooral gericht is op het afleveren van werknemers en op snelle en efficiënte doorstroming van studenten.

