Oordeel niet te makkelijk over mensen die nog niet naar de kerk komen

De Kruispuntgemeente in Amersfoort-Vathorst houdt sinds een paar weken weer kerkdiensten op 1,5 meter. Er is plek voor ongeveer 120 bezoekers. (beeld Jaco Klamer)

De kerken stromen in deze maanden, waarop kerkdiensten weer mogelijk zijn, nog niet vol, is mijn indruk. Dit ondanks alle suggesties om de gehele gemeente in staat te stellen om naar de kerk te komen. Ondanks alle oproepen in columns of opinieartikelen om niet al te makkelijk weg te blijven.

Ook in gebieden waar het coronavirus nauwelijks om zich heen heeft gegrepen, bezoekt een groot deel van de oorspronkelijke kerkgangers nog niet weer de erediensten op zondag, als ik dat zo terug hoor. Is dat een teken van zwakte en lauwheid van de Nederlandse kerken? Even een onderbreking van de gewoonte die ze lang hebben vastgehouden, en mensen vinden het nu wel best om thuis de diensten bij te wonen?

Dat is in mijn ogen een te makkelijk oordeel. Na ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .