Kwaad is wat demonen en mensen doen met Gods goede schepping

Ineens voelde ik weer die koude huiver. Op zaterdagmiddag 27 juni zette ik de autoradio aan voor het nieuws. Ik kreeg het staartje mee van het VPRO-onderzoeksprogramma Argos over ritueel misbruik. Een slachtoffer vertelde over seksuele martelingen in het kader van een satanische ceremonie. En de journalisten meldden intimiderende gebeurtenissen tijdens hun onderzoek. Een onthoofde vogel als onheilspellend teken op de drempel. Anonieme bedreigingen. Een loods, aangewezen als plaats van delict, die in de nacht voor hun inspectie volledig afbrandde. Ooit probeerde ik als dominee een jongen te helpen die wilde ontsnappen aan de greep van een occulte motorclub. Op het moment dat ik hem over de streep leek te trekken, werd het in zijn kamer ijzig koud. Het was alsof er iets of iemand dreigend naar binnen waaide. Ik rilde en moest alle zeilen bijzetten om door te gaan. Bij de Argos-uitzending voelde ik ineens weer die koude huiver.