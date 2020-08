Essay: De juiste maat in het hebben van bezit, geeft de mens vrede die hebzucht niet gaat brengen

De opwarming van de aarde brengt immers de beschikbaarheid van essentiële hulpbronnen in gevaar. Drinkwater en energie zullen meer noodzakelijk zijn; hun hoeveelheid zal dus beperkter worden. En omdat de prijs van deze hulpbronnen hoger zal worden en men er dientengevolge in arme landen zuiniger mee moet omspringen, zal vooral in arme en warmere gebieden de gewasopbrengst lager uitvallen met een nog grotere armoede tot gevolg. Temeer omdat deze klimaatveranderingen ook nog eens veroorzaakt worden door de ongebreidelde behoefte van mensen in de rijke landen aan consumeren, achtte de paus het gedrag van de rijkeren ontoelaatbaar. Ecologie en sociale rechtvaardigheid; matigheid en mondiale eerlijkheid hebben voor hem een directe band.

