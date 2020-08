Van president Trump inmiddels geen nieuws

De beschrijving van het interview met president Trump met de Amerikaanse journalist Jonathan Swan (Nederlands Dagblad 6 augustus) bevat geen nieuwe zaken of inzichten. Wel is kenmerkend dat Swan doorvraagt met vragen als 'wie zijn dan die mensen?', 'welk boek bedoelt u?' of 'welke manual?' En dat blijken details te zijn die Trump niet weet. De indruk ontstaat dat hij ‘bewijs’ voor zijn beweringen bij elkaar gefantaseerd heeft. Maar de regering doet het goed, is de boodschap van Trump.

In alle coronabriefings die Trump gehouden heeft op het Witte Huis, was duidelijk dat hij persoonlijk belang heeft bij het bagatelliseren van de 'China-griep'. Hij heeft opzettelijk COVID-19 van zijn persoonlijke a..

