Het zomerspelletje ‘De slimste mens’ is meestal leuk om te zien en nodigt uit tot meedenken. Maar als de Bijbel ter sprake komt, verandert het zomaar in het domste spelletje. De deelnemers geven er blijk van dat de Bijbel voor hen een gesloten boek is. Ook Marije Knevel, opgegroeid in een christelijk gezin, sloeg de plank mis.