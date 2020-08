In hoofdzaak één

De een zegt: 'De kerk is ziek en lijdt aan het verdeeldheidsvirus.' (Dirk Smits, Nederlands Dagblad 20 juli). De ander zegt: 'De kerk is veelzijdig en gezond' (Jack Barentsen, Nederlands Dagblad 1 augustus).

Ik geloof in één heilige algemene christelijke Kerk. Ik vraag me vaak af waarom dit zo moeilijk in praktijk te brengen is. Is het dan zo moeilijk om als alle christenen samen van verschillende geloofsgemeenschappen elkaar in hoofdzaak te erkennen als kerk van Christus?

Jezus zelf is het hoofd van Zijn kerk, en daar mogen wij lidmaten van zijn. Verschillend, maar in hoofdzaak Jezus erkennend als onze verlosser en zaligmaker, want Jezus is de enige weg en waarheid naar het leven.

We zouden kunnen beginnen om elkaar niet meer uit te sluiten van de tafel van de Heer. Ga samen eten, drinken en getuigen dat Jezus Zijn leven heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al ons verkeerd gedrag. En dat ieder mens welkom is bij de Here..

