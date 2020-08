Het gaat om schaamte en recht

Dit is de situatie in de straat waar ik woon. Rechts van ons staan huizen in de stutten. Door de gevolgen van de gaswinning worden de scheuren al jaren groter en groter. De huizen worden onbewoonbaar, maar herstel en versterking laten zo lang op zich wachten, dat de bewoners uit wanhoop in een open brief aan de burgemeester van Groningen een noodkreet hebben laten horen. In de hoop dat er eindelijk wat gebeurt.