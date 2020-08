Geen helmplicht, wel gescheiden fietsen

Ik ben het helemaal eens met Wim Bot dat een helmplicht voor e-bikes een slecht idee is, omdat het weinig effectief is (Nederlands Dagblad 31 juli). Ik zou zelfs nog wel een stapje verder willen gaan. Al die snelheidsmaniakken, en dan bedoel ik de racefietsen, elektrische fiets of brommer, koeriers enz. – die moeten in de bebouwde kom gewoon op de weg! Die horen niet op een fietspad. Dat is voor langzaam verkeer, voor kinderen, ouderen en mensen die nog rekening met elkaar houden.