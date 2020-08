Kerkvader racistisch? Ver gezocht: ‘Als je tot geloof in Christus komt, valt ieder verschil weg’

In de bijlage Gulliver van 30 juli stond een artikel dat te denken geeft. Het behandelt de vraag of racisme dieper in het christelijk geloof verankerd is dan we denken. Het verwijst onder meer naar de grote christelijke geleerde Origenes van Alexandrië (185-254). In een wetenschappelijk artikel heeft Matthijs den Dulk aangetoond dat we bij Origenes visies op de verschillende volken vinden die we nu racistisch zouden noemen.

Zo zouden de donkere Ethiopiërs en de noordelijke, barbaarse Skythen dieper in de zonde zijn gevallen dan de beschaafdere Grieken. Ethiopiërs en Skythen zouden daarom een verdorven volksaard hebben. Den Dulk spreekt dan van ‘etnische minderwaardigheid’. Individuen uit zulke volken kunnen zich volgens Origenes wel tot C..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .