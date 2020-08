Een kernoorlog mag nooit: ‘Noodlottige vergissing kan de katalysator zijn voor een nucleaire ramp’

Leiders van landen met nucleaire wapens moeten het principe bevestigen dat een nucleaire oorlog alleen maar verliezers kent en dus nooit gevoerd mag worden. De Verenigde Staten en Rusland moeten het New Start-verdrag, voor de vermindering van strategische nucleaire wapens, in stand houden en de looptijd ervan met vijf jaar verlengen.

Dat staat in een verklaring, ondertekend door 47 prominenten uit zestien landen uit Rusland, Europa en Noord-Amerika. De verklaring staat hieronder afgedrukt.

Het strategisch evenwicht tussen de Verenigde Staten, de NAVO en Rusland bestond decennialang uit de erkenning van elkaars essentiële belangen, rode lijnen, en de middelen ter verkleining van het risico op ongelukken of rekenfouten die konden leiden tot conflicten - met name conflicten die konden uitmonden in het gebruik van kernwapens. Dat evenwicht is echter ernstig verstoord geraakt door tegenstrijdige nationale belangen, gebrekkige communicatie, afbrokkelende structuren voor wapencontrole, geavanceerde raketsystemen en nieuwe cyberwapens. Daardoor neemt het risico op een nucleai..

