Ik ben bedreven mijn dochter weer in haar concentratiecirkel te krijgen, daar ben ik vader voor

En dat is precies de spijker op z’n kop. Als er veel te genieten is, dan heeft ze geen concentratie voor het eten. Dat is al vanaf haar geboorte zo. Daar ben ik als vader mee vergroeid geraakt. Ik kijk er niet meer van op. Ik herken het direct. Het is iets wat zo helemaal bij haar is gaan horen. Bij opa en oma leiden de vissen in de kom haar af. In een restaurant kijkt ze naar de bediening die af en aan loopt. Thuis ziet ze door het raam van de flat een hijskraan in de verte, of een vliegje voor het raam. Inmiddels ben ik er bedreven in om haar dan weer in haar concentratiecirkel te krijgen, daar ben ik vader voor. Ik snap best dat een oppas die klus niet op zich neemt. En dat het daar gewoon gezellig mag zijn.

‘Ach, dan is het vast gezel..

