Al die plichten

We moeten in deze coronatijd al zo veel, en nu komt er ook nog iets bij: ik word straks verplicht een fietshelm te dragen (Nederlands Dagblad 31 juli).

Dat gaat veel lezers toch te ver. Velen hebben de buik al vol van afstand houden, een mondkapje dragen, niet zingen in de kerk, etc. etc. en nu zou dit er ook nog bij komen.

Een paar maanden geleden ging ik bij een stoplicht door een heftige windvlaag onderuit met m'n e-fiets en sindsdien dragen mijn vrouw en ik een fietshelm.

Prettig? Er zijn leukere dingen.

Nuttig? Jazeker, en voor je veiligheid doe je al iets.

Maar ons Nederlanders is kennelijk het protesteren in de genen gaan zitten. Weg met al dat moeten.

Nu begrijp ik ook beter waarom ik in de kerk nog zelden de Tien Geboden hoor. Elke keer weer dat 'Gij zult...' en 'Gij zult niet...'. Ik bepaal zelf wel wat goed en kwaad is. En nu snijdt het mes ook nog eens aan twe..

