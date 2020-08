1 Steeds meer leerlingen hebben moeite met lezen. De OESO beschouwt 24 procent van de Nederlandse vijftienjarigen als dermate laaggeletterd dat zij niet kunnen meekomen in de maatschappij ('Staat van het Onderwijs 2020', pagina 20). Zij hebben moeite om een brief van school, gemeente of sportclub te lezen óf de informatieborden op treinstations te begrijpen. Goed leren lezen is het toegangsticket tot de rest van de wereld!

2 De motivatie voor lezen neemt in rap tempo af. Zestig procent van de leerlingen l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .