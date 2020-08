Lans Bovenberg: ‘Michael Jackson is voor mij de David van de moderne muziek’

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is. Vandaag Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg.

Welke muziek heeft je sterk beïnvloed?

Concert in D Minor BWV 1043: II. Largo Ma Non Tanto van Johann Sebastian Bach staat voor mijn bekering. Het komt voor in de film Children of a lesser God uit 1986. Daarin beeldt John Leeds (William Hurt) deze muziek van Bach uit voor zijn dove geliefde Sarah Noorman (Marlee Matlin). In deze muzikale scene mocht ik mijn Heer voor het eerst persoonlijk ontmoeten. De diepte van Zijn liefde bracht mij volledig uit balans. Christus werd mijn fundament. Hij maakt de muziek – de liefde van God – zichtbaar aan een dove en beschadigde Lans.

God spreekt nog steeds het meest tot mij in muziek. Een lied dat dit prachtig uitdrukt, is ‘I write the songs van Barry Manilow. Het bezingt Kolossen..

