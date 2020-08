Als je gelooft dat 5G de verklaring is voor een virus, lijd je aan minstens 1 van deze 3 denkfouten

De coronacrisis blijkt een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei complottheorieën, die met name door sociale media in sneltreinvaart verspreid worden. De een ziet er een complot van de farmaceutische industrie in, die het virus zou hebben bedacht om vaccins te kunnen verkopen. De ander is ervan overtuigd dat het 5G-netwerk een rol speelt en voert als bewijs topografische kaarten aan, waarop een verbluffende overeenkomst te zien is tussen het aantal coronagevallen en het ter plaatse voorkomen van 5G-masten. De oplossing van dit raadsel is overigens eenvoudig: 5G-masten worden vooral geplaatst in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, en in die gebieden komen uiteraard ook de meeste coronagevallen voor. In de woestijn heeft niemand co..

