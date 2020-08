Een nucleair conflict zal vele malen ernstiger uitpakken dan Covid-19

We zien nu de vreselijke gevolgen van de explosie, dinsdag in de haven van Beiroet. Toch vallen deze in het niet bij die van een atoomexplosie. 75 jaar geleden doodden twee Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zo’n kwart miljoen burgers en verwondden en verminkten een veelvoud. Zelfs nu worden nog slachtoffers verpleegd. Heeft de wereld hiervan geleerd? Anno 2020 hebben negen landen samen zo’n vijftien kernwapens, waarvan 93 procent in Rusland en de Verenigde Staten. Zo’n tweeduizend staan er op scherp, en te vaak ging het al bijna mis door technisch of menselijk falen.

De research en de ontwikkeling van kernwapens gaan onbelemmerd door. Kernwapens zijn er inmiddels in vele soorten en maten, van Mininukes (0,01 kiloton) tot de..

