Pas na de vleessector is uitgemest, weer werken met uitzendkrachten. Vluchten is dan onmogelijk

De problemen zijn in elk geval serieus genoeg om actie te willen ondernemen – niet alleen in slachthuizen, maar dat is wel een goed begin. Werkenden worden, laten we het beestje bij z’n naam noemen, uitgebuit. Veelal Oost-Europese tijdelijke arbeidsmigranten worden in hun thuisland geronseld en voorgelogen en in Duitsland en Nederland aan het werk gezet (Nederlands Dagblad 30 juli). Slechte arbeidsomstandigheden, gesjoemel met uitbetaling van lonen, verplicht overwerken, verplicht betalen voor vervoer naar de werkplek enzovoort en zo verder. Het is af en toe net het Wilde Westen. De werkenden worden gehuisvest door ..

