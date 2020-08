We zijn coronakleuters. Die tweede golf? Die hebben we gewoon verdiend

In de afgelopen maanden is gebleken dat hele volksstammen politieke leiders schijnbaar nooit echt hebben opgelet bij biologie, maar wel heel bedreven zijn in het wegmoffelen van allerlei lastige feiten, schrijft Francisca van Dalen.

Dat begon natuurlijk al in China, waar de dokter die alarm sloeg, met de bekende communistische efficiëntie monddood werd gemaakt. En later ook nog zelf echt doodging - wat het regime vast niet slecht uitkwam. In Rusland schijnen dokters met enige regelmaat uit het raam te ‘vallen’, vooral kort nadat ze kritische opmerkingen hebben gemaakt over het tekort aan beschermende kleding. Dat tekort was in veel andere landen een van de redenen dat gezondheidswerkers massaal ziek werden en overleden.

ook hier

Het is nog te begrijpen als zoiets gebeurt in Tsjaad of Guatemala. Maar dat was dus ook het geval in de VS, Groot-Brittannië en Nederland. Want daar waren we zo druk geklui..

