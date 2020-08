Racisme tegen zwarte mensen zit diep in China. Maar weinig Afrikaanse regeringen klagen erover

Enige jaren geleden vroeg Malcolm, een Amerikaanse vriend, of ik hem kon helpen deeltijdwerk te vinden in onze thuisstad, Changchun, in het noordoosten van China. Bijles geven naast het reguliere werk is een belangrijke bron van inkomsten voor veel buitenlandse docenten in China. Hij had een mastertitel in onderwijskunde en was een native speaker, dus wie zou er geen Engels van hem willen leren? Hij was bereid zelfs op een kinderdagverblijf te werken, als het maar een beetje extra geld zou opleveren.

Ik kende een kinderdagverblijf waar regelmatig buitenlandse docenten werden ingezet om de kleine kinderen al wat Engels bij te brengen. Na zijn sollicitatiegesprek kreeg hij een berichtje: ‘We weten zeker dat je hier prima Engels zou kunnen g..

