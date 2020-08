Polderen lijkt het ideaal, maar misschien is het in Nederland zo goed nog niet

Langs de snelweg staan twee borden boven elkaar, een met ‘100 km’ en ‘6.00-19.00 uur’ en een met ‘120 km’ en ‘19.00-6.00 uur’. Even verderop staat er een bord met alleen ‘100 km’ en ‘6.00-19.00 uur’. Er is maar één bord nodig, want na 19.00 uur mag je 130 km. Je moet het allemaal maar weten. Borden, borden en nog eens borden waarop je in het drukke verkeer moet letten. Dan is het goed weer eens in het buitenland te rijden. We zijn in Oostenrijk. 50 km mag je. 100 meter verder is dat 80, dan weer einde alle verboden en nog geen meter daarna een wit bord met een plaatsnaam erop: begin bebouwde kom, dus 50, behalve als er meteen daarna een bord met 60 staat, dat na 50 meter wordt vervangen door 30. Je hebt geen tijd om je snelheidsbegrenzer steeds weer in te stellen. In het buitenland waardeer je Nederland weer. Autobanen met eindeloze ‘Bauarbeiten’ die vaak jaren duren. Je denkt dat alles goed geregeld is in Duitsland, maar ondanks de voorliefde voor snelle auto’s moeten onze oosterburen de eindeloze wegversmallingen, de aan na de ander maar voor lief nemen.